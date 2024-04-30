Военный, которому пленный солдат ВСУ три дня носил воду, встретился с сыном | 360°

Общество 30 апреля 2024, 01:07 Военный, которому пленный солдат ВСУ три дня носил воду, встретился с сыном РИА «Новости»

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Военный, которому пленный украинский солдат носил воду на протяжении трех дней, встретился с родными. Об этом RT рассказала его жена Алеся.

Бойца недавно выписали из госпиталя. Он впервые за долгое время смог встретиться со старшим сыном.

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«Самочувствие, если честно, не очень! Все болит, передвигается на костылях, привыкает видеть мир одним глазом. А так он счастлив побыть дома и увидеть свою семью и родных!» — заявила супруга военного.

Семья прибыла на родину Алексея в Волгоград. В Казани остался только младший сын и бабушка. Скоро мужчине сделают еще одну операцию на глаз.

Во время взятия Авдеевки военнослужащий получил травму руки, перелом голени, а также ему осколком выбило глаз. Сослуживцы перевязали товарища и перенесли в безопасное место. Пока боец ждал эвакуации, к нему обратился украинский солдат и заявил о желании сдаться в плен. Медицинская бригада добиралась до раненого три дня, украинец носил воду мужчине все это время.

Ранее бойцу с позывным Железный отправили гуманитарную помощь из Балашихи. Подразделение военного нуждалось в оборудовании и маскировочных сетях.