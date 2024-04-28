Гуманитарную помощь передали бойцу СВО из Балашихи | 360°

28 апреля 2024, 16:03
Гуманитарную помощь передали бойцу СВО из Балашихи
Бойцу с позывным Железный передали гуманитарную помощь. Военнослужащий приехал в Балашиху в отпуск и обратился в местную администрацию за поддержкой. Здесь ему и передали необходимые вещи.
Подразделение бойца нуждается в оборудовании и маскировочных сетях. Полезный груз загрузили в Железнодорожном, после отпуска боец доставит сослуживцам гуманитарную помощь от родного города.
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«Когда наши мобилизованные приходят в отпуск, они обращаются к главе Балашихи Сергею Юрову за помощью. И администрация, и предприятия округа участвуют в сборе гуманитарной помощи. Она разная, это и бытовые услуги, и специальные устройства, которые помогают жить и служить. Мы помогаем как бойцам, так и их семьям», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков.
Два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи работают в Балашихе, они расположены по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.
Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцом спецоперации в Селятинской школе.
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