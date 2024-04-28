Гуманитарную помощь передали бойцу СВО из Балашихи | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:03 Гуманитарную помощь передали бойцу СВО из Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360 в

Бойцу с позывным Железный передали гуманитарную помощь. Военнослужащий приехал в Балашиху в отпуск и обратился в местную администрацию за поддержкой. Здесь ему и передали необходимые вещи.

Подразделение бойца нуждается в оборудовании и маскировочных сетях. Полезный груз загрузили в Железнодорожном, после отпуска боец доставит сослуживцам гуманитарную помощь от родного города.

Реклама

«Когда наши мобилизованные приходят в отпуск, они обращаются к главе Балашихи Сергею Юрову за помощью. И администрация, и предприятия округа участвуют в сборе гуманитарной помощи. Она разная, это и бытовые услуги, и специальные устройства, которые помогают жить и служить. Мы помогаем как бойцам, так и их семьям», — сказал заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков.

Два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи работают в Балашихе, они расположены по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с бойцом спецоперации в Селятинской школе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».