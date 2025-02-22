Военный хор перепел «Сигма боя» на армейский лад

Московский военный хор перепел популярную в молодежную песню «Сигма бой» на армейский лад. Об этом сообщил Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Военную версию песни «Сигма-Бой» создали в честь Дня защитника Отечества.

«Новая военная версия песни „Сигма бой“ в преддверии праздника 23 февраля», — указано в описании к перепетой песне.

Понятие «Сигма-Бой» не имеет точного определения, однако обычно под ним подразумевают сильных и уверенных в себе героев-одиночек.

В октябре 2024 года была выпущена песня «Сигма бой». Ее исполняют две юные певицы — 11-летняя Светлана Чертищева, известная под псевдонимом Betsy, и 12-летняя Мария Янковская. Вскоре после выхода трек стал вирусным. В середине января он попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Ранее исполнительница хита «Сигма-бой», выступающая под псевдонимом Betsy, представила новую песню. Композиция называется Queen of drama.