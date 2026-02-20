Военных следователей наградили в канун День защитника Отечества

В Главном военном следственном управлении СК России накануне 23 февраля наградили лучших сотрудников. Почетным гостем стал глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

«В этом зале я вижу настоящих офицеров. Военные следователи — это надежная опора. В службе им помогает передовое вооружение и военная техника, которую выпускают предприятия госкорпорации», — отметил он.

С наступающим Днем защитника Отечества поздравил заместитель председателя СК России — руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов.

«С момента начала спецоперации офицеры следственных органов убыли в зону боевых действий, где фиксировали военные преступления, совершенные преступным киевским режимом в отношении мирного населения», — сказал он.

В торжественный момент на видеосвязь с Москвой вышли Петергоф и Луганск.

Сегодня военные следователи продолжают лучшие традиции, заложенные еще в петровские времена, когда учредили первые майорские следственные канцелярии.

После официальной части состоялся концерт, на котором выступили Стас Михайлов, группа «Архипелаг», академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.