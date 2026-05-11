Военные восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в ДНР

Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки «Восток» отремонтировали в Донецкой Народной Республике обелиск, посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство опубликовало видеозапись реставрационных работ. На кадрах видно, как военные покрывают памятник краской и восстанавливают утраченные фрагменты.

Ранее проект «Монументы Победы» запустил реставрацию мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне в Киргизии. Специалисты восстановили памятник в селе Оттук, расположенном на западном побережье Иссык-Куля.

Участники инициативы ищут и реставрируют монументы, а также создают среду для сохранения памяти о прошлом. В рамках проекта они разработали интерактивную карту, на которую любой желающий может добавить памятник из своего населенного пункта.

Также «Монументы Победы» проводят круглые столы и выставки, издают тематические пособия на двух языках.