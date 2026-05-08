Проект «Монументы Победы» запустил реставрацию памятников ВОВ в Киргизии

Событие приурочили к 81-й годовщине Победы. В церемонии участвовали представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций, а также жители села.

«Монументы Победы» — это инициатива народа, цель которой — поиск и реставрация мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, на территории бывшего Советского Союза. За последние месяцы проект восстановил в Киргизии мемориал во дворе школы № 7 в Бишкеке, который посвящен ученикам и учителям, погибшим на фронтах, а также монумент в селе Благовещенка.

Участники проекта не только занимаются ремонтом объектов, но и создают среду для сохранения памяти о прошлом. Они разработали интерактивную карту, на которую любой желающий может нанести монумент из своего населенного пункта. Кроме того, проводятся круглые столы, организуются пространства для изучения истории войны, документальные выставки и издаются тематические пособия на двух языках. Это позволяет рассматривать деятельность «Монументов Победы» как попытку создать практическую инфраструктуру памяти.

В Киргизии, Таджикистане и других странах постсоветского пространства «Монументы Победы» продолжают работу с мемориалами, которые долгие годы оставались без внимания общества. В проекте подчеркивают, что восстановление таких объектов — это возможность сохранить историческое наследие и поддержать связь между поколениями.