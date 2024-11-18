Военные следователи провели для кадетов из Химок урок патриотизма

В Химках учащиеся школы-интерната «Кадетский корпус» встретились со специалистами СК на уроке патриотизма. На него пришли офицеры главного военного следственного управления ведомства по Московскому военному округу и его криминалистического отдела.

На уроке школьникам рассказали о методике работы следователей при ведении уголовных дел и важности выполняемых ими задач. Подросткам также продемонстрировали новинки научно-технических средств криминалистики.

Затем военные следователи провели практическое занятие, на котором разрешили кадетам с соблюдением всех необходимых требований безопасности самостоятельно поработать с представленной техникой.

Перед учащимися также выступил представитель региональной общественной организации «Ветераны военного следствия» Николай Сидоров. Он рассказал, какими качествами должны обладать стражи порядка, и назвал самыми важными из них честность, порядочность и принципиальность.

Директор школы-интерната Людмила Суслова поблагодарила сотрудников военных следственных органов СК за проведенный урок, а также выразила надежду, что подобные встречи продолжатся.