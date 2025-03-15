Военные и священники эвакуировали жителей Суджи

Машины с военными из Республики Марий Эл и священниками приехали в Суджу для эвакуации мирных жителей. Снятое в освобожденном городе видео с 360.ru поделился Народный фронт.

На опубликованных кадрах видно, что еще в ходе поездки участники эвакуационной миссии столкнулись с прилетом снаряда или дрона. На ведущих к Судже дорогах остались перевернутые машины.

Приехавшую для эвакуации команду встретили пенсионеры, которые на протяжении долгих семи месяцев не видели родных. Среди эвакуированных оказались раненые и неходячие люди, которых пришлось нести на носилках.

В день эвакуации украинские боевики запустили четыре дрона по машинам, на которых бойцы и священники вывозили мирных жителей. Беспилотники устранили средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным МЧС, общее число эвакуированных из Суджанского района превысило 300 человек. Всех вывезенных доставили в пункт временного размещения, пострадавших передали врачам. Эвакуированным дали возможность связаться с родственниками, кроме того, помощь освобожденным людям начали оказывать психологи.