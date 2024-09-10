Военкор Стешин заявил о разочаровании в Алаудинове после слов о драке с участием чеченцев

Военкор Стешин: надежды на Алаудинова обнулились после слов о драке в Анапе

Надежды на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова сошли на нет после его комментария, касающегося участия чеченцев в массовой драке в Анапе. Об этом заявил корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале .

Журналист отметил, что ожидал от Алаудинова слов, которые завершили бы цикл примирения русского и чеченского народов, а также скорректировали бы путь обособления Чечни.

«Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой „Рафик неуновен, то есть абсолютно“. Для кого это говорилось? Для русского молчаливого большинства? Русские это заплачку изучили давно, осмыслили и переварили. И она им не нравится. Говорилось это для своих, и был сказанными словами опять проведен водораздел между народами», — указал в публикации Стешин.

Алаудинов ранее заявил, что драка между уроженцами Чечни и аниматорами в кафе Анапы началась из-за хамского поведения девушек, которые якобы в ответ на предложение познакомиться стали оскорблять чеченцев.