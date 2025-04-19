Росгвардия Подмосковья провела патриотические мероприятия для молодежи

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области организовали для школьников полезные и интересные занятия, чтобы познакомить их с работой ведомства и воспитать у ребят патриотизм. Мероприятия прошли в двух округах Подмосковья.

В Электростали росгвардейцы вместе с ветераном службы пообщались с кадетами из «Гвардейского класса». Им рассказали, как Росгвардия следит за порядком и безопасностью, и какие задачи выполняют сотрудники охраны. Особенно школьникам понравилась практическая часть: они учились оказывать первую помощь, примеряли бронежилеты и противогазы.

В Химках сотрудники Росгвардии стали судьями второго этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Школьники показывали свою выносливость, проходили полосу препятствий, работали в команде и демонстрировали навыки первой помощи. По итогам соревнований ребят наградили и поздравили. В ближайшее время подобные мероприятия пройдут и в других городах Подмосковья.