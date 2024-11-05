Военкомат выдал более 70 повесток после схода в Челябинской области

МВД: после схода в Коркине полиция выдала повестки и выявила 450 нарушений

В Челябинской области выявили более 450 административных правонарушений после народного схода в Коркине, произошедшего из-за расправы над женщиной-таксисткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники военкомата вручили местным жителям более 70 повесток о явке для постановки на воинский учет. Также проверяется законность пребывания иностранцев на территории России. Для оперативного установления личности правоохранители задействовали мобильный биометрический терминал.

По данным МВД, на дорогах Коркина полиция патрулирует улицы, участковые проверяют находящихся под административным надзором граждан по месту жительства. К профилактическим мероприятиям привлекли сотрудников МЧС, бойцов ОМОН и СОБР Росгвардии.

Ранее стало известно, что цыгане стали возвращаться в свои дома в Коркине в Челябинской области, откуда массово уехали после убийства таксистки. После митингов правоохранители составили более 30 административных актов.