Водочный магнат Шефлер лишился российских спиртзаводов

Тамбовский районный суд по иску Генеральной прокуратуры арестовал расположенный в столице региона спиртовой завод «Амбер Талвис», а также калининградскую фирму «СПИ-РВВК» и его «дочку» «РВВК», владеющую зданиями неработающего с 2012 года помещениями ликеро-водочного завода. Основным владельцем всех активов являлся бывший владелец водочных брендов Stoli и Moskovskaya предприниматель Юрий Шефлер. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные ФССП.

По данным журналистов, продукция с тамбовского спиртзавода поступала в Латвию на предприятие «Амбер Латвияс Балзамс», которое занималось производством рижского бальзама, а также водки под принадлежащими Шефлеру брендам.

Росалькогольтабакрегулирование приостанавливало действие лицензии головной компании «Абмер Талвис» из-за неучтенного выпуска продукции. Дело о лишении фирмы возможности производить алкоголь дошло до суда и сейчас находится на стадии кассации, поданной ведомством.

Кроме того, уехавший за границу Шефлер через суд оспаривает право на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya с ФКП «Союзплодоимпорт».

В середине мая Ленинский районный суд Курска арестовал активы алкогольного холдинга Global Spirits, производящего водку под брендом «Хортиця». Основателем и бывшим владельцем являлся украинский бизнесмен Евгений Черняк*.

По иску Генпрокуратуры под арест попали производители алкоголя в Крыму, Вологде и Подмосковье, а также три дистрибьютора, занимавшиеся продажей. На Украине Черняк* находится под следствием по обвинению СБУ в сотрудничестве с Россией.

*Евгений Черняк включен в перечень экстремистов и террористов.