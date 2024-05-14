Бывшие активы владельца «Хортицы» в России арестовали | 360°

Мир 14 мая 2024, 01:36 Бывшие активы владельца «Хортицы» в России арестовали Суд Курска арестовал бывшие российские активы изготовителя водки «Хортиця» Freepik

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Ленинский районный суд Курска арестовал бывшие российские активы алкогольного холдинга Global Spirits, производившего водку «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов.

Инстанция 6 мая арестовала семь юридических лиц, которые были связаны с основателем Global Spirits Евгением Черняком*.

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В базе упоминается «Крымский винный дом», «Феодосийский завод коньяков и вин», заводы «Русский север» в Вологде, «Родник и К» в Подмосковье, а также дистрибуторы «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

Украинский бизнесмен Евгений Черняк* основал Global Spirits в 2008 году. В холдинг вошли коньячный завод в Одессе, ликеро-водочный завод в Запорожской области и другие объекты.

В декабре прошлого года Служба безопасности Украины обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По данным СБУ, он закупал там спирт и другие продукты. Только за 2022 год его организации отправили в РФ около шести миллиардов гривен (примерно 14 миллиардов рублей).

* Включен в перечень экстремистов и террористов.