Бывшие активы владельца «Хортицы» в России арестовали | 360°

14 мая 2024, 01:36
Бывшие активы владельца «Хортицы» в России арестовали
Суд Курска арестовал бывшие российские активы изготовителя водки «Хортиця»
Ленинский районный суд Курска арестовал бывшие российские активы алкогольного холдинга Global Spirits, производившего водку «Хортица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов.
Инстанция 6 мая арестовала семь юридических лиц, которые были связаны с основателем Global Spirits Евгением Черняком*.
Реклама
В базе упоминается «Крымский винный дом», «Феодосийский завод коньяков и вин», заводы «Русский север» в Вологде, «Родник и К» в Подмосковье, а также дистрибуторы «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень».
Украинский бизнесмен Евгений Черняк* основал Global Spirits в 2008 году. В холдинг вошли коньячный завод в Одессе, ликеро-водочный завод в Запорожской области и другие объекты.
В декабре прошлого года Служба безопасности Украины обвинила Черняка* в сотрудничестве с Россией. По данным СБУ, он закупал там спирт и другие продукты. Только за 2022 год его организации отправили в РФ около шести миллиардов гривен (примерно 14 миллиардов рублей).
* Включен в перечень экстремистов и террористов.
Россия
Украина
Заводы
Реклама
Реклама