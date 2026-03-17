Водная навигация в Санкт-Петербурге откроется после согласования с МЧС

В Санкт-Петербурге готовятся открыть водную навигацию, старт которой может произойти в начале апреля. В этом году будут введены обновленные правила использования маломерных судов и продолжится развитие инфраструктуры для зарядки экологичного транспорта, написала gazeta.spb.ru .

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга совместно с СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» активно подготавливают городскую водную инфраструктуру к новому сезону. Открытие навигации для маломерных судов предварительно запланировано на начало апреля. Точная дата будет определена после согласования с МЧС с учетом ледовой обстановки и готовности служб безопасности на воде.

В прошлом году навигация началась 7 апреля и продолжалась 213 дней. За это время водным транспортом воспользовались около 5,2 миллиона пассажиров, а количество швартовок к городским причалам превысило 49 тысяч.

Одним из ключевых приоритетов остается безопасность судоходства. Камеры системы «Безопасный город» и система мониторинга, анализа и управления судами (СМАУС) обеспечивают контроль обстановки на воде, отслеживая движение флота и фиксируя нарушения. Особое внимание будет уделено безопасности в дни проведения крупных городских мероприятий, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.