Водка опередила виски по числу новых брендов в России

РБК: в России новые бренды водки в 2023 году обогнали виски по количеству

Водка стала в 2023 году лидером среди крепкого алкоголя по числу новых брендов, хотя в 2022 году пальма первенства принадлежала виски. Об этом сообщил РБК .

По его данным, всего в прошлом году зарегистрировали 318 новых марок крепких алкогольных напитков. Лидером оказалась водка (96 брендов), вторую строчку занял виски (86), а третью — джин (47). Также в стране появились 33 новых марки рома, 14 — коньяка, и 21 — биттеров и текилы.

При этом в 2022 году в России зарегистрировали 519 брендов, включая 175 новых марок виски.

Президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский предположил, что такие данные свидетельствуют о завершении замещения ушедших западных брендов. По его мнению, повлиять на ситуацию также могло ограничение полочного пространства в крупных торговых сетях.

«Водка — наше все. Ее по-прежнему продается в два раза больше, чем других напитков, даже вместе взятых», — добавил эксперт.

Ранее крупнейшие мировые производители виски приостановили выпуск напитков. Заводы временно перестали работать в Ирландии, США и Канаде.