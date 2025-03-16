Мировые производители виски приостановили выпуск напитка

Компания Pernod Ricard остановит производство Jameson, Redbreast и ряда других брендов на своем заводе в Ирландии на два месяца. Кроме того, руководство отложило запуск новой винокурни, общая стоимость которой оценивалась в 250 миллионов евро.

Выпускающая виски Johnnie Walker компания Diageo приостановила работу одного из своих предприятий в Соединенных Штатах. Такие же меры коснулись и строительства завода в Канаде. Представители компаний назвали простои производств плановыми.

Ранее сообщалось, что за январь — февраль 2025 года производство водки в России упало более чем на 26%. Одной из причин такого спада эксперты назвали передачу федеральных полномочий по регулированию продажи алкоголя в регионы.

Кроме того, россияне стали чаще выбирать в магазинах другие виды спиртного.