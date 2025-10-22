Водительские права россиян перестанут автоматически продлевать

В России с 1 января 2026 года прекратится автоматическое продление водительских удостоверений. Об этом ТАСС сообщил сотрудник Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Он напомнил, что сейчас в стране предусмотрено продление на три года водительских удостоверений, если их сроки действия истекли либо истекают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Также, по словам Зокирова, если действие прав истекает, например, с 31 декабря 2025 года, то в данном случае оно остается действительным до 30 декабря 2028 года. Но если срок действия удостоверения закончился 1 января 2026 года, то автоматического продления уже не будет.

Поэтому водители, которые уже воспользовались автопродлением, должны точно знать дату, с которой их удостоверение будет считаться недействительным, чтобы избежать проблем в будущем.

Зокиров уточнил, что соответствующую дату указывают в самом удостоверении.

Ранее сообщалось, что с 2027 года ГИБДД получит право аннулировать водительские права при обнаружении у владельцев машин определенных заболеваний.