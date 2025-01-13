Водителей предупредили о штрафе за незначительную деталь на авто

Юрист Соловьев: за антистатическую ленту на авто могут оштрафовать на 500 рублей

Антистатические ленты на машине могут послужить причиной штрафа, если инспектор ГАИ сочтет эту деталь переоборудованием транспортного средства. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее такие ленты крепили на металлические детали корпуса автомобиля для снятия статического заряда. Сейчас необходимости в этом нет, корпуса машин изготавливают из пластика. Сотрудники ГАИ могут посчитать ленту переоборудованием и излишеством, но никакого резона в этом нет.

«На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию», — отметил юрист.

Соловьев считает, что нужен более гибкий подход с учетом принятых поправок с ужесточением штрафов.

Сотрудники ГАИ с 2025 года начнут штрафовать автомобилистов, если на госномерах не будет российского триколора. Нововведение не будет касаться регистрационных знаков, сделанных до 1 января.