Автоюрист Славнов поддержал инициативу о лишении прав за прием водителями противовирусных препаратов

Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Абзацем» высказался за введение жестких штрафов и даже лишения прав за прием противовирусных препаратов.

Славнов подчеркнул, что некоторые лекарства могут содержать наркотические вещества и оказывать негативное влияние на состояние водителей, увеличивая риск ДТП.

«Если тот или иной препарат вызывает сонливость, заторможенность реакции либо приводит к другим побочным действиям, которые запрещают вождение или будут опасны для водителя и пешеходов, то нет смысла рисковать. Водителю лучше отлежаться дома, отболеть. Многие препараты являются седативными, вызывают сонливость, заторможенность реакции», — отметил автоюрист.

Законопроект о введении ответственности за вождение в состоянии «лекарственного опьянения» был одобрен Госдумой в первом чтении. За применение успокаивающих средств, таких как настойка валерианы, корвалол и валокордин, а также препаратов с мелатонином, можно будет лишиться прав.