Водителей попросили не ездить на ржавых авто во время саммита БРИКС в Казани

Руководство нескольких предприятий в Казани попросило работников не использовать старые автомобили в дни саммита БРИКС. Об этом сообщил сайт 116.ru .

Водителей призвали не ездить на таких машинах, чтобы те не портили облик города. Под негласный запрет попали ржавые и слишком громкие автомобили.

Рекомендация будет действовать в период с 22 по 24 октября. Именно в эти дни состоится саммит БРИКС. Жителям посоветовали добираться до работы на общественном транспорте, по максимуму сократив использование личного. Аналогичная просьба ранее поступила студентам одного из техникумов в Казани. Учащихся попросили не ездить по городу на «ведрах».

Участие в предстоящем саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь представят второе или третьи лица.