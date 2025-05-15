Автоэксперт Солдатов посоветовал установить в машине светоотражающую тонировку

Автоэксперт Роман Солдатов рассказал в беседе с RT , как спасти салон автомобиля от летней жары. Самый простой способ — парковка в тени.

Если такой возможности нет, отметил специалист, можно воспользоваться функцией удаленного охлаждения, которая есть у многих современных машин. Однако существуют и другие способы.

«Есть раскладной светоотражающий экран под лобовое стекло. Но он хорошо работает, если солнце светит „в лицо“. С другой стороны, эта вещь также замедляет старение передней панели», — сообщил Солдатов.

Кроме того, для защиты от жары он посоветовал установить атермальную или светоотражающую тонировку, а также приобрести светлые чехлы на сиденья.