Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем
Mash: Водителей могут начать штрафовать за перекусы за рулем
В России могут ввести штрафы за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По новым поправкам к правилам дорожного движения, руки водителей должны быть свободны от любых предметов. Камеры будут фиксировать наличие посторонних объектов.
В настоящее время запрещено использование мобильных телефонов во время вождения. Однако в будущем могут начать штрафовать за шаурму, энергетические напитки и другую еду, которую водитель держит в руках во время движения, в том числе электронные испарители.
По информации Mash, проект с внесенными изменениями уже согласован. Ожидается, что в ближайшее время он будет подписан.
Наступивший 2025 год принес российским водителям ряд изменений. Теперь их ожидают более строгие штрафы за нарушения правил дорожного движения, новые коэффициенты утилизационного сбора и возможность оформления единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии.