Водителей без ОСАГО предложили штрафовать по камерам только раз в день

Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут штрафовать с помощью камер фотовидеофиксации. Законопроект уже внесли в Госдуму, сообщили «Ведомости» .

Поправки могут вступить в силу 1 сентября 2026 года. Согласно проекту, штрафовать за отсутствие страховки будут не более одного раза в сутки. Размер штрафа составит 800 рублей.

Сначала водителей предложили штрафовать за каждую фиксацию нарушения камерой, однако это обернется неподъемными суммами. Первичное нарушение — 800 рублей, повторное — от трех до пяти тысяч.

Как отметил член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто, человек за сутки может проехать десятки камер и каждый раз его будут штрафовать. В конце денежное наказание может вырасти до средней месячной зарплаты.

Он добавил, что в России около трех-четырех миллионов водителей ездят без полиса ОСАГО, поэтому новую систему запустят «в щадящем режиме». Она заставит автовладельцев оформить страховку, потому что ежедневные штрафы приведут к катастрофической сумме не в конце дня, но как минимум в конце недели.

По действующим правилам водителей могут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО в случае остановки машины сотрудником ДПС и составления протокола. При оформлении штрафов по данным видеокамер протоколов станет больше, поэтому меньше водителей будут ездить без страховки.