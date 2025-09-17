Автоэксперт Шапарин назвал интересной предложенную страховщиками реформу ОСАГО

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказал мнение о предложении страховщиков ввести дополнительные выплаты по ОСАГО для самостоятельного ремонта автомобилей после ДТП. Об этом сообщили « Известия ».

По словам специалиста, инициатива действительно интересна, но проблема кроется в справочниках, которые используются для расчета стоимости ремонта.

«Например, согласно актуальной версии этих справочников, передняя фара на Renault Arkana оценивается в 49 590 рублей. Однако на одном из самых популярных классифайдах она стоит 130–140 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

Как отметил Шапарин, данные в литературе часто не соответствуют реальной стоимости запчастей и тарифам технических центров.