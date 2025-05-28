В России необходимо утвердить список лекарств, после принятия которых нельзя садиться за руль автомобиля. Об этом 360.ru заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что в правилах есть запрет на прием алкоголя, наркотических и психотропных веществ, однако в нем указали подробности касательно лекарств.

«Списка от Минздрава пока нет. <… > У ведомства нет оснований его утверждать. Пока закон не будет принят, список такой не появится», — отметил парламентарий.

Он отметил, что депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание для автомобилистов, выпивших лекарства, вызывающие состояние опьянения.

На каждой упаковке должен быть знак «кирпич», привычный водителю, чтобы он понимал, что это употреблять нельзя. Также на каждой аптеке, заправке должен быть тоже список утвержденный, чтобы не было неразберихи. Водитель — не фармацевт

Идею о списке лекарств также поддержал депутат Олег Леонов. В беседе с 360.ru он подчеркнул, что необходимо не только составить список препаратов, но и обозначить их минимальную концентрацию в крови.

«Например, по алкоголю концентрация в законе прямо прописана, после какой возникает ответственность. А по лекарствам — нет», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что мизерные следы употребленных накануне лекарств могут остаться в организме, хотя эффекта на вождение автомобиля это не окажет.

«Эту проблему надо срочно исправить ко второму чтению», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, депутаты также предлагали маркировать упаковку лекарств ярким и заметным знаком, если препарат нельзя употреблять людям за рулем.

Ранее предложение о маркировке одобрил врач Василий Шуров. По его мнению, благодаря инициативе число аварий в стране снизится.