Врач Шуров предложил ввести маркировку лекарств, которые негативно влияют на водителей

Главный врач «Клиники доктора Шурова» Василий Шуров выступил с предложением о введении обязательной маркировки лекарств, которые негативно влияют на способность управлять транспортными средствами. Об этом написал Life.ru .

В своем обращении к председателю комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову специалист подчеркнул, что многие медикаменты могут вызывать побочные эффекты, например, сонливость и замедление реакции. При этом важная информация о рисках часто теряется среди мелкого текста инструкций или игнорируется пациентами.

Шуров предложил конкретные меры: ввести обязательную маркировку на упаковках таких лекарств; разработать стандарты и требования к пометке о возможном влиянии препарата на вождение; обеспечить информирование медработников о необходимости предупреждать пациентов о рисках.

По мнению нарколога, эта инициатива поможет уменьшить количество ДТП, связанных с приемом медикаментов, и повысить уровень информированности граждан о безопасности их здоровья.