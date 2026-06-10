Водитель и автослесарь стали самыми востребованными профессиями в Нижнем Новгороде

Согласно данным сервиса SuperJob, в Нижнем Новгороде наиболее востребованными профессиями стали водитель и автослесарь. Об этом написало ИА «Время Н» .

Вакансия водителя категории Е с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц возглавила список наиболее популярных предложений о работе в городе. Среди других востребованных профессий — автослесарь, менеджер по продажам ортодонтической продукции, врач-кардиолог и сварщик-жестянщик. Их зарплаты варьируются от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В целом по России в топе лучших предложений — вакансии в промышленности, здравоохранении, IT, строительстве, продажах, а также для квалифицированных рабочих и водителей.