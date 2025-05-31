Водитель экскаватора перенес в ковше девушку через огромную лужу в Москве

В Москве экскаваторщик помог девушке в белом платье миновать огромную лужу и перейти на другую сторону дороги, даже не замочив ноги. Кадры завирусились в социальных сетях.

Судя по всему, девушка столкнулась с проблемой — ей нужно было пересечь улицу, а переход полностью затопило водой. Тогда на выручку пришел водитель строительной техники, работающей неподалеку.

Девушка вошла в опущенный ковш экскаватора, а затем водитель аккуратно перенес ее на другую сторону улицы. Благодарная пешеходка поблагодарила строителя жестом и пошла по своим делам.

Житель Москвы рассказал 360.ru, что из-за непогоды сильно разлился пруд «Дунай» на Липецкой улице в Москве. По его словам, при благоустройстве прилегающей территории и развязки проектировщики забыли про ливневки. Теперь после дождя вся грязь с улицы стекает в пруд.