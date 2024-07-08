Во власти антициклона. Москвичей ждет жара и небольшая облачность

Синоптик Леус: в Москве ожидается до плюс 29 градусов и без осадков

Небольшая облачность и до +29 градусов ожидается в Москве 8 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков», — сообщил синоптик.

Столбики термометров в столице покажут +27…+29 градусов тепла, а в Московской области местами будет еще теплее — до +30 градусов. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, указал синоптик.

Ранее специалисты предупреждали, что аномальная жара может привести к распространению в водоемах Москвы и Подмосковья медуз. Появление таких обитателей не сильно повлияет на экосистему, но на пользу ей не пойдет.