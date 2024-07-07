Сегодня 23:27 Новые обитатели московских водоемов. Что делать, если нашел медузу в городе Биолог Мейнцер: из-за жары в Москве могут появиться медузы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Аномальная жара может привести к распространению в водоемах Москвы и Подмосковья неожиданных обитателей — медуз. Заместитель гендиректора центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Ирина Мейнцер рассказала 360.ru, чем это грозит экологии и что делать, если увидел медузу в столице.

Далее — ее прямая речь. Медузы уже в Москве? Медузы — живые организмы, которые обитают не только в соленой, но и в пресной воде. В водах Москвы и Подмосковья встречаются медузы вида Craspedacusta sowerbii. Впервые их встретили в 1998 году в пруду-охладителе нижегородской ГРЭС. Медузы характеризуются сложным жизненным циклом: полип — эфира — медуза. Чтобы полипы начали превращаться в плавающих медуз, нужна высокая температура порядка +29 градусов. Остальное время медузы присутствуют в воде в форме полипов.

Если долгое время удерживается жаркая погода и водные слои, где находятся полипы, прогреваются до температуры от +26 до +33 градусов, то это увеличивает вероятность начала процесса стробилляции, при котором полипы превращаются в медуз. Ирина Мейнцер Заместитель гендиректора центра океанографии и морской биологии «Москвариум»

Появление медуз вида Craspedacusta sowerbii в водоемах Москвы и Подмосковья не окажет существенного влияния на существующую экосистему. Сейчас они находятся в водоемах в форме полипов и являются частью текущей экосистемы. Тем не менее, всегда следует помнить, что экосистеме не идет на пользу, когда в нее попадают инвазивные виды (для которых данная экосистема не является естественной средой обитания), поскольку это вносит изменение в существующее равновесие.

Появление значительного количества медуз в наших водоемах возможно только при благоприятных условиях для их размножения, в том числе, длительной жаркой погоде, что в нашей полосе случается нечасто.

На текущих момент мы не говорим о таком росте количества медуз в московских водоемах, который мог бы потребовать специфических мер регуляции.

Тем не менее, сейчас мы наблюдаем тенденцию к потеплению климата, которое может быть обусловлено и антропогенными факторами. В связи с этим сейчас особенно важно бережно относиться к окружающей среде, не засорять ее, ведь это способствует тепловому загрязнению в глобальных масштабах.

Фото: Freepik

Если рассматривать ситуацию, когда потепление климата будет продолжаться, количество медуз как в других странах, так и в наших водоемах может возрасти.

От ожога медузы поможет пластиковая карта При взаимодействии с любыми медузами стоит помнить, что они — стрекающие. Несмотря на то, что пресноводные медузы неопасны для человека, они могут вызвать негативные реакции у людей с повышенной чувствительностью к компонентам их яда и у аллергиков. При ожоге, полученном от любой медузы, важно как можно скорее убрать стрекательные клетки: поскоблить место ожога (например, пластиковой картой) или воспользоваться безопасной бритвой. Однако в случае проявления аллергической реакции лучше всего обратиться к врачу. Что делать, если поймал медузу? Если вы встретите медузу в московских водоемах, «Москвариум» будет рад принять ее к себе. Для передачи специалистам необходимо запаковать медузу в любую емкость в той воде, в которой она плавала. Важно налить воду в таком количестве, чтобы в емкости не было пузырей.