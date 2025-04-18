Во ФСИН состоялась церемония награждения победителей КВН среди заключенных

В Федеральной службе исполнения наказаний торжественно наградили победителей и призеров КВН среди участников, пребывающих в местах лишения свободы. Церемония награждения прошла в онлайн-формате.

Творческие состязания проходили в три этапа, окончательные результаты организаторы подвели на базе Воронежского института ФСИН.

Церемонию награждения открыл врио замдиректора ФСИН Андрей Шмидко. Он рассказал, что КВН помогает участникам расширять кругозор и вырабатывать чувство взаимопомощи благодаря командной работе.

На конкурсе оценили выступления из 80 территориальных органов ФСИН. Жюри определило лучшие работы и наградило команды.

Победителем в номинации «Приветствие» стала ИК-35 в Кемеровской области, а первое место за «Юмористическую миниатюру» получила ИК-11 в Иркутской области. Награду за лучший Stand up вручили ИК-2 в Нижегородской области, а самый смешной пародийный номер представила ИК-49 в Республике Коми.

Ранее первая за восемь лет игра КВН прошла в Волоколамске. Участники показали зрителям презентации своих команд, шутили, танцевали и делились хорошим настроением.