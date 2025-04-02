Первая за 8 лет игра КВН прошла в Волоколамске

Долгожданная встреча «Клуба веселых и находчивых» состоялась в Центре культуры и творчества «Родники». Зрительный зал был полон.

Заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Марнова обратилась с приветственными словами к участникам и гостям мероприятия. «Это действительно событие для нашего округа. Восемь лет не было КВНа, и вот он здесь!» — отметила она.

На сцене в творческой борьбе встретились команды образовательных учреждений муниципалитета, участники «Движения первых» и два коллектива из Истры. Ребята показали презентации своих команд, шутили, танцевали и получали удовольствие от игры. Каждый участник постарался донести до публики не только свой юмор, но и хорошее настроение.

В зрительном зале не смолкали смех и аплодисменты, а атмосфера фестиваля творчества и юмора царила повсюду. В завершение мероприятия все команды получили дипломы и памятные подарки.