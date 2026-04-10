Внука Алексея Толстого внесли в реестр иноагентов

В министерстве уточнили, что Толстой* выступал против проведения специальной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

Кроме того, филолог взаимодействует с организацией, нежелательной на территории России, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов. В настоящее время он находится за пределами России.

Также в реестр иноагентов добавили общественников Романа Удота*, Лилию Вежеватову*, Василия Матенова*, Ризвана Кубакиева* и проект «Татар Шурасы»*.

Глава Минюста Константин Чуйченко сообщал, что из реестра иностранных агентов исключили 75 лиц в 2025 году по их собственным заявлениям. В настоящее время в списке остались 1173 физических лица и организации.

* Физические лица и организации, выполняющие функции иноагента.