Минюст исключил 75 человек из реестра иноагентов

Минюст: 75 человек исключены из реестра иноагентов по заявлениям

Минюст России исключил 75 лиц из реестра иностранных агентов по их собственным заявлениям. Об этом министр юстиции Константин Чуйченко сообщил в ходе расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2025 год.

Чуйченко уточнил, что к сегодняшнему дню в реестре иноагентов остались 1173 организации и физических лица. При этом из списка уже исключили 243 позиции.

«Законодательство предусматривает понятные и прозрачные механизмы исключения из реестра. <…> Так, из реестра уже было исключено 75 лиц по их собственному заявлению», — сказал министр юстиции.

Глава Минюста добавил, что инициировать процедуру исключения может как сам иноагент, так и министерство.

В конце марта список, наоборот, пополнили сразу несколько человек. В реестр иностранных агентов включили режиссера Павла Таланкина*, снявшего фильм «Господин Никто против Путина», а также журналистку Марину Скорикову*, проект «Христиане против войны»* и Виталия Гинзбурга*, обвинявшегося в хищениях на космодроме Восточный.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.