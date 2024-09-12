Сегодня 20:06 «Внезапно появляется наследник». Как у создателя ResuRection пытаются забрать права на хит Жена основателя PPK Полякова рассказал о претензиях к РАО из-за ResuRection 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

Общество

Суд

Музыка

Наследник композитора Эдуарда Артемьева пытается забрать права на знаменитый трек «Воскрешение» (ResuRection) у создателя ростовской электронной группы PPK Александра Полякова. Подробностями конфликта в беседе с 360.ru поделилась супруга музыканта.

«Воскрешение» выпустили в ноябре 2001 года. Это была составная композиция, в которую входила мелодия «Поход» композитора Эдуарда Артемьева, написанная им для фильма «Сибириада».

Фото: Википедия

«Александр получил письменное разрешение от Артемьева о включении темы „Поход“ в свое произведение. И мы по итогу получили „Воскрешение“ как составное произведение в соавторстве Александра и Эдуарда Артемьева, где у последнего 50% авторских прав», — пояснила Олеся Полякова.

Интересно В 2001-м песня получила серебряный диск British Phonographic Industry (BPI). Помимо этого, ResuRection стала первой российской композицией, которая попала на BBC Radio One. По итогам 2001-го «Воскрешение» занимало третье место в британском национальном чарте, а в 2021 году попало на 70-е место в списке Trance Top 1000 по версии State of Trance. В 2001-м песня получила серебряный диск British Phonographic Industry (BPI). Помимо этого, ResuRection стала первой российской композицией, которая попала на BBC Radio One. По итогам 2001-го «Воскрешение» занимало третье место в британском национальном чарте, а в 2021 году попало на 70-е место в списке Trance Top 1000 по версии State of Trance.

В дальнейшем, когда трек ResuRection стал хитом и вошел в историю клубной музыки, Артемьев вдруг начал предъявлять претензии, подчеркнула собеседница 360.ru, а уже после смерти композитора в 2022-м полностью забрать авторские права на «Воскрешение» захотел его сын.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

«Наследник Артемьева, внезапно появившись, зарегистрировал в Российском авторском обществе (РАО) 100% авторского права на трек на своего отца. Мы со своей стороны подали иск, по которому РАО является ответчиком, чтобы понять, на каком основании все это было сделано», — пояснила жена музыканта.

Мы добиваемся чтобы «Воскрешение» было оформлено по закону, согласно статье 12.58, где в составном произведении доли авторов, если они не прописаны (а они не прописаны), делятся 50 на 50. Олеся Полякова супруга основателя группы PPK

Также женщина подчеркнула, что вместе с мужем хочет добиться, чтобы в будущем наследники Артемьева прекратили совершать подобные вещи, поскольку, по ее словам, они различным образом пытаются чинить препятствия в реализации имущественных и неимущественных прав.

Фото: Unsplash

«По факту Александр Поляков — основатель русской электронной музыки в том виде, в котором вы сейчас ее знаете. Ему предлагали работать в Лондоне, а он сказал, что не может, потому что поедет поднимать электронную музыку в России, и вернулся. А мог бы махнуть хвостом и сказать: „До свидания, родина“ — но он этого не сделал», — заключила собеседница 360.ru.