Внеплановые проверки прошли в авиакомпании «Азимут»

В авиакомпании «Азимут» и четырех аэропортах прошли внеплановые проверки из-за возгорания фюзеляжа после посадки самолета, который летел из Сочи в Анталью. Об этом сообщили источники в авиационной отрасли РИА «Новости» .

«Специалисты Ространснадзора и Росавиации в рамках внеплановой проверки проверили летную годность самолетов, сертификацию, а также соответствие воздушных судов критериям безопасности», — рассказал собеседник агентства.

Проверка прошла в головном офисе компании в Ростове-на-Дону, а также в четырех аэропортах: в Ростове-на-Дону, Сочи, Минеральных Водах и Внукове.

Вечером 24 ноября после приземления самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, вспыхнул пожар. В Росавиации заявили, что никто не пострадал. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

По предварительным данным, ущерб ЧП составил не менее одного миллиона рублей.

Ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили, что не видят причин для отказа от использования лайнера Sukhoi Superjet 100. Согласно предварительным данным, возгорание лайнера в Анталье произошло не из-за конструктивного дефекта. Superjet 100 полностью соответствует требованиям летной годности, прошел все необходимые испытания и сертифицирован по российским и международным стандартам.