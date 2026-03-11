Внебрачный сын Жириновского проиграл суд о подмосковных угодьях

Суд лишил сына Жириновского права на купленные у отца участки в Подмосковье

Принадлежавшие покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому угодья в деревне Дарьино Одинцовского городского округа перешли к новому владельцу. Сын внебрачного политика Олег Жириновский (Эйдельштейн) проиграл апелляцию в Московском областном суде, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В инстанции напомнили, что Владимир Жириновский в 2019 году заключил с сыном два договора купли-продажи на земельные участки и построенную там недвижимость на сумму 217,9 миллиона рублей с ежемесячными выплатами в течение 20 лет.

После смерти политика в права наследство вступил его официальный сын Игорь Лебедев, который передал право на недвижимость некоему Алексею Холодову.

Олег Жириновский после смерти отца начал судиться, чтобы вступить в права наследства, но проиграл. Его аргументы о родственной связи коллегия оставила без внимания.

Новый владелец подмосковных угодий обратился в Одинцовский суд с требованием передать ему недвижимость, так как Жириновский-младший прекратил оплату по договору.

В конце ноября суд удовлетворил требования Холодова, а сегодня внебрачный сын политика проиграл апелляцию. Московский областной суд обязал его отдать недвижимость новому владельцу.

Олег Эйдельштейн сменил фамилию на Жириновский в конце 2024 года. В комментарии журналистам он заявил, что это вынужденный шаг, чтобы бороться за наследство отца. Сын Жириновского подчеркнул, что покойный политик никогда от него не отказывался, а напротив подтверждал родство.