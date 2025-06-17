Влияние торговых войн на цены на кофе и какао назвали минимальным

Развернутые президентом США Дональдом Трампом торговые войны с угрозой введения повышенных пошлин не окажут особого влияния на стоимость кофе и какао. Динамика цен на эти продукты больше зависит от урожая и стабильности в странах-производителях. Об этом 360.ru заявил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Он подчеркнул, что начавшийся в прошлом году рост цен на зерна кофе и какао связан с плохим урожаем и резким повышением спроса, которое предложение удовлетворить не смогло.

«В этом году ожидается хороший урожай кофе. Вероятно, к концу года мы увидим снижение цен.

С какао пока все достаточно плохо. В целом на инфляцию это сильно не повлияет, потому что это только небольшая часть потребления», — заявил Табах.

Эксперт добавил, что начатые Трампом торговые войны оказались не настолько страшными, как считалось в начале. Но пошлины на ряд товаров все же вырастут. Однако на кофе и какао они не окажут особого эффекта, поскольку их выращивают в ограниченном количестве стран.

С мнением Табаха согласился директор Департамента бариста Глеб Невейкин. Он отметил, что на биржевые цены на кофе сильно влияют климатические эффекты, которые сказываются на урожае, и повышенный спрос.

«У нас несколько особенный бизнес, поскольку мы покупаем дорогое зерно, на которое претендуют многие. В какой-то момент подключился Азиатский регион во главе с Китаем, страны арабского Востока. Кофе нужен всем, и его не хватает», — сказал Невейкин.

Он добавил, что здесь речь идет не о торговых войнах, а скорее о жесткой рыночной конкуренции.

В конце мая Московская биржа начала торговлю фьючерсами на кофе. Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев посоветовал россиянам не спешить вкладывать деньги из-за нестабильной цены товара. Он пояснил, что кофе растет в цене только в неурожайные годы, а потом сильно падает. Риск потерять деньги на фьючерсах очень велик.