Инвестэксперт Селезнев заявил, что всерьез инвестировать в кофе нет смысла

Запуск торгов фьючерсами на кофе на Московской бирже может обернуться для россиян потерей до половины инвестиций, считает эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. Об этом написала «Газета.Ru».

Он объяснил, что цена на кофе сильно зависит от погодных условий в странах-производителях, таких как Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Индонезия и Эфиопия. Это делает кофе крайне нестабильным товаром.

Селезнев отметил, что исторически арабика торговалась гораздо дешевле, чем сейчас. Однако раз в несколько лет случается крупный неурожай, и цена резко возрастает. В этом году она достигла 4,3 доллара за фунт, но затем снизилась до 3,7 доллара.

По мнению эксперта, всерьез инвестировать в кофе не имеет смысла. Он считает, что инвестиции в кофе — это инструмент для страхования рисков профессиональных инвесторов или объект спекуляций для активных трейдеров.

С 20 мая на Московской бирже начнутся торги фьючерсами на кофе.