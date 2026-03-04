Влияние снегопада и пробок. Как не разориться на такси и всюду успеть в непогоду

Снегопады накрывают Москву, из-за этого на дорогах ближе к вечеру ожидаются многобалльные пробки. Как не опоздать на такси и сэкономить время, рассказали 360.ru аналитики «Яндекс Go».

В среднем вечерний час пик в Москве начинается около 17:00 и длится до позднего вечера. В этот период время, которое необходимо потратить пассажирам такси на дорогу, увеличивается примерно на треть, но по некоторым маршрутам, в частности из центра, может вырасти почти вдвое. Это неизбежно сказывается и на ценах.

«В районах, где много пассажиров одновременно заказывают такси, например, у офисных центров — заказов становится больше, чем свободных машин рядом. Поэтому там может временно автоматически включаться повышающий коэффициент», — добавили специалисты сервиса.

Они рекомендовали закладывать дополнительное время на дорогу и комбинировать поездки на такси с другими видами общественного транспорта.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил о «температурных качелях» в Москве — первая весенняя оттепель вновь сменилась заморозками.