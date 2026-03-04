Москвичей предупредили о температурных качелях

Первая весенняя оттепель в Москве завершилась вечером вторника. В город пришли заморозки, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«К утру сегодняшнего дня температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, опустилась до -2,1 градуса», — написал он.

На других метеостанциях Москвы зафиксировали от -0,1 градуса на Балчуге до -2,4 градуса в Бутове. В Новой Москве ночной минимум достиг -2,6 градуса.

Целиком в зону отрицательных температур ушла вся территория Подмосковья, самым холодным местом стали Серебряные Пруды. Днем 4 марта столичный регион вернется в зону оттепелей. Столбики термометров поднимутся до +0…+2 градусов. До конца недели ожидаются температурные качели: по ночам воздух будет остывать до -1…-6, днем — до 0…+5.

