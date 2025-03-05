Влажный корм для собак и кошек может серьезно подорожать в России

Производители кормов для кошек и собак столкнулись с трудностями при внедрении обязательной маркировки «Честный знак». Об этом сообщило издание Shopper’s со ссылкой на президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева.
По словам специалиста, маркировка влажных кормов затрудняется из-за двух обстоятельств — небольшого размера упаковок и их глянцевой отделки. Переход на матовую упаковку, по его словам, удорожит продукт на 15-20%.
Кроме того, ни один производитель пока не предусмотрел маркировку целыми партиями — нужно отдельно сканировать каждый пакетик, что вызовет затруднения у работников пунктов выдачи заказов.
В январе Telegram-канал Mash предупредил об угрозе дефицита кормов для животных из-за вспышки ящура в Евросоюзе.
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