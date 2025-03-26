Власти Вологодской области допустили изменение ограничений на продажу алкоголя

В Вологодской области могут смягчить ограничения по продаже алкоголя. Об этом «Газете.ru» заявил глава региона Георгий Филимонов.

«Может быть, после замера эффективности меры в течение года нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций», — сказал он.

Филимонов призвал не сравнивать ситуацию с сухим законом во времена СССР: в области алкоголь полностью не запрещен. С начала марта в будние дни продукцию можно купить только два часа в день, с 12:00 до 14:00. При этом магазины в выходные и праздники работают по старым правилам, ресторанов и баров ограничения не коснулись.

«Главное — нет сухого закона. Есть мягкая работа по точечному ограничению продажи алкоголя», — подчеркнул глава региона.

Филимонов добавил, что сам не пил 10 лет, однако в ограниченном употреблении «не видит ничего плохого».

Ранее стало известно, что Мособлдума рассмотрит законопроект об ограничении продажи алкоголя в летних кафе.