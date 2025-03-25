Мособлдума рассмотрит законопроект об ограничении продажи алкоголя в летних кафе

Закон об ограничении продажи алкогольных напитков в расположенных во дворах жилых домов летних кафе рассмотрят в Мособлдуме. По нему предприниматели будут обязаны получать специальное разрешение. Его будут выдавать при соответствии сезонного зала ряду требований.

«Совсем скоро в Подмосковье стартует сезон летних кафе. Веранды пользуются большим спросом у наших жителей. Однако важно навести порядок в сфере реализации алкоголя в сезонных заведениях», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По законопроекту предпринимателей обяжут получать специальное разрешение на продажу алкоголя в летних кафе. Их будут выдавать при соответствии зала требованиям. Это позволит создать комфортные условия для отдыха жителей и избежать скопления шумных компаний рядом с жилыми домами.

«Кроме этого, в Подмосковье действуют „зоны запрета“, которые ограничивают реализацию алкоголя в 100-метровом радиусе от школ, детских садов и вузов. И это справедливо. Дети и подростки не должны сталкиваться с шумными застольями вблизи своих учебных заведений», — подчеркнул Брынцалов.

С 1 сентября прошлого года в Подмосковье также запретили продажу спиртного в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах.

Проект нового закона рассмотрят 27 марта.