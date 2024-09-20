Власти Вологодчины анонсировали установку архитектурной подсветки на 50 объектах

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел совещание с членами областного правительства. Во время обсуждения стало известно, что полсотни объектов региона получат архитектурную подсветку, сообщили «Государственные новости».
Соответствующие работы планируют завершить до 20 ноября. Филимонову доложили, что на въезде в административный центр специалисты уже обновили стелы. В скором времени там появится подсветка.
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