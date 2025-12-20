Власти Ульяновска начали искать автора жалобы Путину о жизни, «как в XIX веке»

В Ульяновске ищут автора обращения к президенту России Владимиру Путину, который во время прямой линии пожаловался на жизнь в городе на уровне XIX века. Об этом РИА «Новости» сообщили в местной администрации.

Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: «Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?».

Чиновники отметили, что автор сообщения сейчас устанавливается, ведь неясно, что он подразумевал под XIX веком. В пресс-службе правительства Ульяновской области подчеркнули, что сложно понять смысл обращения к президенту, которое транслировалось без контактов.

После того, как Путин прочитал жалобу на плохие условия жизни в Ульяновске, он поручил власти города разобраться. Глава Ульяновска Александр Болдакин позже заявил, что в городе модернизируют инфраструктуру.