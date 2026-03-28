Власти России намерены запретить экспорт бензина с 1 апреля

Россия планирует с 1 апреля временно ограничить продажу бензина для производителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с ходом обсуждения.

«Обсуждается ограничение экспорта с 1 апреля, сроки не оговорены», — отметил он.

Сейчас в стране действует запрет на экспорт бензина, но только для непроизводителей. Для нефтяных компаний эти ограничения сняли в январе.

В конце 2025 года в России до марта продлили запрет на вывоз бензина за рубеж для экспортеров, а также эмбарго на поставки дизельного топлива для непроизводителей — нефтебаз, трейдеров и организаций с производственным объемом менее миллиона тонн топлива в год.

Российская нефть уходит на экспорт без скидки, а по отдельным направлениям, отмечал вице-премьер Александр Новак. При этом плата за перевозку груза увеличилась на фоне конфликта на Ближнем Востоке.