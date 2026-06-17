Власти Петербурга выделят 3 млн рублей на поддержку аграрных научных проектов

В Санкт-Петербурге в 2026 году продолжат поддерживать научные исследования и разработки в области сельского хозяйства с помощью субсидий. Такое постановление подписал губернатор города, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным городской администрации, субсидии предназначены для возмещения затрат на реализацию научных и научно-технических проектов в аграрной сфере. Поддержка доступна юридическим лицам, зарегистрированным в Петербурге, а также физическим лицам.

Распределение средств будет осуществляться на конкурсной основе. Максимальный размер субсидии составит 600 тысяч рублей для организаций и 300 тысяч рублей для физических лиц. Всего на эти цели выделят три миллиона рублей.