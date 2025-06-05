Власти Петербурга сообщили о перекрытии дорог при подготовке к «Алым парусам»

В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» в Санкт-Петербурге вводятся временные ограничения на передвижение автотранспорта. С 5 июня будет запрещена парковка и проезд по нескольким улицам, включая центральные набережные, сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

Данные меры будут действовать поэтапно до 1 июля. На 17 участках дорог движение частично ограничат, а на пяти улицах полностью запретят остановку транспорта. Например, с 5 июня будет нельзя парковаться у Ростральных колонн на Биржевой площади.

С 11 июня движение полностью перекроют на шести участках, включая съезды с Благовещенского и Дворцового мостов. Администрация предупредила, что сведения могут пополняться новыми деталями, и попросила водителей регулярно отслеживать обновленную информацию на портале профильного городского комитета.