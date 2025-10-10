Власти Петербурга привлекли нейросети для выявления проблем на дорогах

В Санкт-Петербурге благодаря передовым технологиям удалось обнаружить проблемы на дорогах и в инженерных сетях. Искусственный интеллект активно выявил ямы, а роботизированные системы помогли коммунальным службам предотвратить множество аварий. Об этом написал «Петроград» .

Пресс-служба ГАТИ сообщила, что автомобили, оснащенные нейросетевыми комплексами, каждый день исследуют все районы города по 186 маршрутам, фиксируя дефекты дорожного покрытия. С 29 сентября по 5 октября инспекция ГАТИ оформила 12 постановлений за обнаруженные ямы. С начала года система выявила более 100 проблемных участков.

Роботизированные комплексы также провели внутреннюю проверку 18,3 тысяч метров трубопроводов и помогли коммунальным службам устранить 54 потенциально аварийных участка. Эти исследования охватили 12 районов города и позволили избежать раскопок во дворах, как уточнили в пресс-службе Смольного.